"Манчестер Юнайтед" вырвал победу над "Астон Виллой" в центральном матче 24-го тура АПЛ (видео)

Гол Скотта Мактоминея принес "красным дьяволам" три очка в непростом поединке.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу" в центральном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 1:2 .

Первыми в этой встрече забили гости – на 17-й минуте Расмус Хейлунн вывел "манкунианцев" вперед. Ассист в свой актив занес Гарри Магуайр.

Во втором тайме "львам" удалось отыграться – на 67-й минуте точный удар нанес Дуглас Луиз.

Однако в конце игры "красные дьяволы" сумели вырвать победу. Решающий гол на 86-й минуте забил Скотт Мактоминей после передачи Диогу Далота.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" (41 балл) остался на шестом месте в АПЛ. "Астон Вилла" (46 очков) размещается на пятой позиции.

В следующем туре подопечные Эрика тен Хага 18 февраля на выезде встретятся с "Лутоном", а команда Уная Эмери днем ранее в гостях сыграет против "Фулхэма".

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