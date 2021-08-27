"Манчестер Юнайтед" взорвал трансферный рынок: на "Олд Траффорд" вернулся Роналду

36-летний нападающий снова будет выступать за "красных дьяволов".

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду официально вернулся в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год.

"Манчестер Юнайтед" рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о трансфере Криштиану Роналду при условии согласования личных условий с игроком, получения им рабочей визы и прохождения медицинского обследования", - говорится в заявлении на официальном сайте "красных дьяволов".

Финансовые нюансы сделки не разглашаются. Также пока неизвестны условия, на каких футболист вернется в свой бывший клуб.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". За него туринский клуб заплатил 117 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Роналду провел в Серии А 33 матча и отметился 29 голами, став лучшим бомбардиром турнира.

В составе "Манчестер Юнайтед" Криштиану провел 292 матча и забил 118 мячей.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, собственники ПСЖ намекнули на подписание Роналду.

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