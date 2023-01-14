"Манчестер Юнайтед" за четыре минуты совершил камбэк и победил "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Манкунианское дерби на стадионе "Олд Траффорд" завершилось со счетом 2:1 .

Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва "горожане" вышли вперед – вышедший на поле со скамейки запасных Джек Грилиш отличился с передачи Кевина Де Брейне.

Однако МЮ удалось оформить камбэк. На 78-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счет, ассистировал ему Казэмиро. А на 82-й минуте Маркус Рашфорд забил победный мяч после передачи Алехандро Гарначо, появившегося на поле во втором тайме.

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" набрал 38 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Сити" остался на втором месте, имея 39 баллов в своем активе. Лидирует "Арсенал" украинца Александра Зинченко с 44 зачетными пунктами и одним матчем в запасе.

В следующем туре подопечные Эрика тен Хага 18 января на выезде сыграют против "Кристал Пэлас", на следующий день команда Хосепа Гвардиолы примет "Тоттенхэм".

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