"Манчестер Юнайтед" за две минуты оформил камбэк и одолел "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы в очередной раз в этом сезоне потерпела фиаско.

"Манчестер Юнайтед" на визде обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:2 .

В первом тайме "горожане" создали себе минимальное преимущество – Йошко Гвардиол открыл счет на 36-й минуте встречи.

Однако в конце противостояния "красные дьяволы" совершили камбэк. Сначала на 88-й минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш, а через две минуты Амад Диалло принес победу подопечным Рубена Аморима.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

"Манчестер Юнайтед" благодаря этой победе с 22 очками поднялся на 12-е место в АПЛ. "Манчестер Сити" (27 баллов) находится на пятой позиции – команда Хосепа Гвардиолы потерпела уже пятое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" 22 декабря примут "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, а "небесно-голубые" днем ранее на выезде сыграют с "Астон Виллой".

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