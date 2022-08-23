"Манчестер Юнайтед" завоевал первые очки в новом сезоне АПЛ, неожиданно обыграв в дерби "Ливерпуль" (видео)

Отметим, что счет в этой игре был открыт уже на 16 минуте — Джейдон Санчо точным ударом с близкого расстояния поразил ворота "мерсисайдцев", выведя таким образом свою команду вперед.

Гол Санчо был единственным во встрече до 53 минуты, пока Маркус Решфорд не удвоил его. Результативный пас в свой актив записал Антони Марсьяль. Что касается мяча Санчо, то там голевую передачу записали на Энтони Элангу.

Единственное, на что хватило коллектив Юргена Клоппа, так это на мяч престижа от Мохаммеда Салаха, забитого на 81 минуте.

Вашему вниманию видеообзор этого матча.

Таким образом, победив "Ливерпуль", команда Эрика тен Хаага сумела взять первые очки в новом розыгрыше АПЛ. Отметим, что в двух стартовых турах "красные дьяволы" уступили "Брайтону" (1:2) и "Брентфорду" (0:4). Что касается "Ливерпуля", то у них вообще нет ни одной победы после трех туров. В их активе всего два очка, которые были завоеваны против "Фулхэма" (2:2) и "Кристалл Пэлас" (1:1).

В следующем, 4-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к "Саутгемптону", а "Ливерпуль" будет принимать "Борнмут". Обе эти игры будут сыграны в субботу, 27 августа;

На данный момент команда тен Хаага идет 14-й в турнирной таблице, а "Ливерпуль" расположился на две ступеньки ниже.

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