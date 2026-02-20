- Дата публикации
Мандзын — в топ-10: результаты мужского масс-старта по биатлону на Олимпиаде-2026
Лучший результат среди украинцев в биатлонном масс-старте на ОИ-2026 показал Виталий Мандзын, который занял десятое место.
В пятницу, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 состоялся мужской масс-старт по биатлону.
Участие в нем приняли в том числе двое украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын.
Лучший результат среди украинцев в масс-старте показал Мандзын, который с 5 промахами занял десятое место. Пидручный также промахнулся 5 раз и финишировал 17-м.
"Золото" в масс-старте завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, "серебро" выиграл норвежец Стурла Легрейд, а бронзовым призером стал француз Кентен Фийон-Майе.
Олимпиада-2026. Биатлон. Масс-старт, мужчины
1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+0) 39:17.1
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0)+10.5
3. Кентен Фийон-Майе (Франция, 1+0+2+1) +25.6
4. Филипп Хорн (Германия, 0+0+0+1) +35.5
5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+2+1) +1:48.1
6. Михал Крчмар (Чехия, 0+0+1+4) +2:03.6
...
10. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+2+3) +2:30.7
17. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0+2+1) +3:14.6
Полное видео гонки
В субботу, 21 февраля, биатлонная программа Олимпиады-2026 закроется женским масс-стартом, где Украина не будет представлена.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.