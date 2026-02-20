Мандзын — в топ-10: результаты мужского масс-старта по биатлону на Олимпиаде-2026

Виталий Мандзын / © Associated Press

В пятницу, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 состоялся мужской масс-старт по биатлону.

Участие в нем приняли в том числе двое украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын.

Лучший результат среди украинцев в масс-старте показал Мандзын, который с 5 промахами занял десятое место. Пидручный также промахнулся 5 раз и финишировал 17-м.

"Золото" в масс-старте завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, "серебро" выиграл норвежец Стурла Легрейд, а бронзовым призером стал француз Кентен Фийон-Майе.

Олимпиада-2026. Биатлон. Масс-старт, мужчины

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+0) 39:17.1

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0)+10.5

3. Кентен Фийон-Майе (Франция, 1+0+2+1) +25.6

4. Филипп Хорн (Германия, 0+0+0+1) +35.5

5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+2+1) +1:48.1

6. Михал Крчмар (Чехия, 0+0+1+4) +2:03.6

...

10. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+2+3) +2:30.7

17. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0+2+1) +3:14.6

Полное видео гонки

В субботу, 21 февраля, биатлонная программа Олимпиады-2026 закроется женским масс-стартом, где Украина не будет представлена.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.