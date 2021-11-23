Марадону похоронили без сердца: врач сделал неожиданное заявление относительно смерти легенды футбола

Оно весило больше, чем нужно.

Появились новые подробности относительно смерти и последующего захоронения легендарного аргентинского футболиста — Диего Марадоны.

Об этом сообщает Marca.

Так, по словам врача, писателя и журналиста Нельсона Кастро, Марадона был похоронен без сердца.

"Была группа радикальных футбольных фанатов, которые представляли клуб "Химнасия Ла-Плата", которая хотела получить сердце Марадоны. Этого не произошло, люди узнали об их намерениях и предварительно извлекли сердце.

Одной из причин явилась необходимость изучения. Оно было очень важно для определения причин смерти. К сожалению, Марадона зависит от всего того, что его погубило, хотя другие умерли бы гораздо раньше. Диего обладал удивительно стойким телом.

Проблема в том, что он никогда не хотел полностью избавиться от всех негативных факторов. Сердце Марадоны весило 500 граммов, оно было очень велико. Обычно сердце весит 300 граммов. Пусть он и был спортсменом, но и обычно сердце больше, чем у других, причина была в этом. Дело было в сердечной недостаточности", — сказал Кастро.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии после сердечного приступа. До этого в начале ноября Диего попал в больницу после своего 60-летия, ему провели операцию на мозге .

. Сообщалось, что он был похоронен 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса рядом с родителями;

Марадона выступал за "Наполи" в период 1984-1990 годов. В составе итальянского клуба выиграл два чемпионата, Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА. Кроме "Наполи", Диего выступал за "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

Ранее ТСН Проспорт писал, что в убийстве Марадоны обвинили семь человек : им грозит до 25 лет тюрьмы.