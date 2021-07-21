Марафон в бассейне и прыжок с парашютом: Виталий Кличко феерично отметил юбилей с братом

Марафон в бассейне и прыжок с парашютом: Виталий Кличко феерично отметил юбилей с братом

Легендарные боксеры устроили экстремальный отдых.

19 июля легендарному боксеру, а ныне мэру Киева Виталий Кличко исполнилось 50 лет. Его младший брат Владимир Кличко поделился эмоциональными кадрами с празднования дня рождения.

Кличко-младший опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором братья сначала стоят в бассейне после утреннего заплыва на 50 кругов, а затем отправляются прыгнуть с парашютом.

"50 - это только начало", - заявил мэр Киева.

Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. В последнем бою он в Москве победил немца Мануэля Чарра. До этого он уходил из бокса в 2005 году, однако затем вернулся в ринг.

В послужном списке старшего из братьев Кличко 47 поединков: 45 побед (41 - нокаутом) и две неудачи. За карьеру он ни разу не побывал в нокдауне или нокауте, а оба поражения потерпел из-за травм.

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (1999-2000), WBC (2004-2005, 2008-2013), а также по версии журнала The Ring (2004-2005).

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко захватил экстремальным видео к своему юбилею.

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