Ну не понимает он в этом ничего – что поделаешь.

Голкипер сборной России и леверкузенского "Байера" Андрей Лунев, похоже, не слишком разбирается в мире спорта.

Так, в комментарии для Werkself Magazin, 31-летний вратарь почему-то решит назвать Сергея Бубку и Олега Блохина "величайшими российскими спортсменами".

"В России есть большое количество великих спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, выигравший Кубок Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" и бесспорно являющийся одним из лучших хоккеистов всех времен. В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, тоже является одним из кумиров.

Крупнейший русский футболист? Конечно, Лев Яшин — образец для подражания каждому голкиперу, поскольку в свое время он был лучшим в мире голкипером. Его имя ассоциируется с победой СССР на чемпионате Европы 1960 года. К сожалению, Яшин умер в 1990 году за год до моего рождения. Позднее впечатление на меня, как на вратаря, произвел Ринат Дасаев, но также было много крупных полевых игроков, таких как Олег Блохин", — цитирует слова Лунева Sport24.

Добавим, что свои награды Бубка собрал под флагами СССР и Украины. Что касается Блохина, то он выступал за киевское "Динамо", австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис", а также сборную СССР. Оба спортсмена никогда не имели и не имеют никакого отношения к России. За исключением, когда Блохин возглавлял "Москву" в сезоне 2007/2008.

Когда родился Лунев (1991 год, прим.), он мог видеть выступления Бубки под "сине-желтым" флагом, а Блохин к тому времени уже завершил карьеру. В 2003 году он возглавил сборную Украины, а до этого работал в ряде греческих коллективов.