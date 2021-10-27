"Мариуполь" - "Динамо", "Черноморец" - "Шахтер": где смотреть матчи 1/8 финала Кубка Украины

Один из поединков был перенесен на более поздний срок.

26-28 октября состоятся поединки 1/8 финала Кубка Украины сезона-2021/22. Первым четвертьфиналистом турнира стала "Александрия", которая в Харькове разгромила "Металлист 1925".

С 1/8 финала вступают в борьбу клубы, которые представляли или продолжают представлять Украину в нынешней еврокубковой кампании - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 1/8 финала национального кубка.

*Встреча ЛНЗ - "Днепр-1" перенесена на более поздний срок (ноябрь - декабрь) из-за вспышки COVID-19 в черкасском клубе.

Среда, 27 октября

14:00 "Верес" - "Ворскла" Футбол 1

17:00 "Мариуполь" - "Динамо" Футбол 2, Футбол 3

19:30 "Черноморец" - "Шахтер" Футбол 2

Четверг, 28 октября

14:00 "Альянс" - "Львов" Футбол 1

17:00 "Рух" - "Заря" Футбол 1

19:30 "Металлист" - "Колос" Футбол 2

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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