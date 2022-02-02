Маркевич о полуфинале Евро-2022 по футзалу: несмотря на агрессию соседа, думаю матч Украина – Россия все же состоится

Маркевич о полуфинале Евро-2022 по футзалу: несмотря на агрессию соседа, думаю матч Украина – Россия все же состоится

Он отметил, что "сине-желтые" сильны именно командой.

Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал предстоящую дуэль 1/2 финала Чемпионата Европы по футзалу , в котором Украина встретится с Россией.

Соответствующий комментарий экс-тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" дал Meta-Ratings.

"Я смотрел трансляцию всех матчей с участием сборной Украины. На групповом этапе где-то удача была на стороне подопечных Александра Косенко, однако в четвертьфинале они победили казахов по делу.

Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество бразильцев в составе соперника в технической подготовке.

И еще я надеюсь, что снова в ударе будет вратарь Кирилл Цыпун. Важно, что с каждым матчем наши ребята добавляют, качество игры улучшается. Чувствуется, что в сборной Украины – отличный микроклимат, именно тот случай, когда она сильна – командой. И уверен, что в битве с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы", — сказал Маркевич.

Поединок полуфинала ЧЕ-2022 по футзалу между Украиной и Россией начнется в пятницу, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени;

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.

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