Маркевич о рекомендациях украинским спортсменам относительно россиян на ОИ-2022: о каком братании может идти речь, если это страна-агрессор

Маркевич о рекомендациях украинским спортсменам относительно россиян на ОИ-2022: о каком братании может идти речь, если это страна-агрессор

Он подчеркнул, что лучшим ответом должны быть спортивные достижения.

Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич высказался по поводу запрета украинским спортсменам стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Соответствующий комментарий экс-тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" дал Meta-Ratings.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было нужды в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, кто враг.

Поэтому о каких общих фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях высочайшего уровня", — сказал Маркевич.

Отметим, что в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправятся 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал из-за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка — Ярослава Магучих.

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