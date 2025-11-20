Маркевич оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Мирон Маркевич / © ФК Днепр

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

В полуфинале плей-офф квалификации на Мундиаль команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года сыграет против Швеции. Этот матч будет номинально домашним для сборной Украины.

Победитель поединка Украина – Швеция в финале плей-офф 31 марта 2026 года будет принимать триумфатора пары Польша – Албания.

"Швеция, безусловно, не самый лучший вариант. Однако, если мы хотим попасть на чемпионат мира, нужно бороться, другого варианта нет. Шансы есть всегда. Да, у шведов есть кому играть, тем более, что эту сборную возглавил сильный английский тренер Грэм Поттер. Будет непросто, но у нас тоже команда с именем.

У кого преимущество? 50 на 50. И здесь дело в том, что до игры еще много времени. Шведы провалили отборочный турнир, но, уверен, весной это будет другая команда, сильнее. На мой взгляд, Швеция точно не слабее Исландии, с которой мы играли в отборочном цикле. На этой стадии соревнований нет аутсайдеров", – сказал Маркевич в комментарии для сайта Meta.ua.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

