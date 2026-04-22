- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Маркевич ответил на слухи, что возглавит сборную Украины после отставки Реброва
Мирон Маркевич рассказал, поступало ли ему предложение от УАФ возглавить сборную Украины после ухода Сергея Реброва.
Легендарный тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи, что возглавит сборную Украины после отставки Сергея Реброва.
75-летний специалист сообщил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) пока не контактировала с ним о возможном назначении в национальную команду.
"УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать в этот момент", — цитирует Маркевича издание "Украинский футбол" .
Отметим, что 22 апреля УАФ объявила об уходе Реброва с поста главного тренера сборной Украины.
Имя нового главного тренера сборной Украины в УАФ пообещали сообщить позже.
Последним местом работы Маркевича были львовские "Карпаты", которые он покинул в июле 2024 года.
Маркевич уже возглавлял сборную Украины 2010 года, проведя на пссту только четыре матча, в которых команда не потерпела ни одного поражения.
Тогда Маркевич совмещал работу в национальной команде и харьковском "Металлисте". В августе 2010 года он ушел в отставку с поста главного тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорной матч против "Карпат".
Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.
Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.