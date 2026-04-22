Маркевич ответил на слухи, что возглавит сборную Украины после отставки Реброва

Мирон Маркевич

Реклама

Легендарный тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи, что возглавит сборную Украины после отставки Сергея Реброва.

75-летний специалист сообщил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) пока не контактировала с ним о возможном назначении в национальную команду.

"УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать в этот момент", — цитирует Маркевича издание "Украинский футбол" .

Реклама

Отметим, что 22 апреля УАФ объявила об уходе Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

Имя нового главного тренера сборной Украины в УАФ пообещали сообщить позже.

Последним местом работы Маркевича были львовские "Карпаты", которые он покинул в июле 2024 года.

Маркевич уже возглавлял сборную Украины 2010 года, проведя на пссту только четыре матча, в которых команда не потерпела ни одного поражения.

Реклама

Тогда Маркевич совмещал работу в национальной команде и харьковском "Металлисте". В августе 2010 года он ушел в отставку с поста главного тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорной матч против "Карпат".

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.