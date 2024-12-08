Марко Ройс завоевал трофей: "Лос-Анджелес Гэлакси" стал чемпионом МЛС-2024 (видео)

В ночь на 8 декабря состоялся финальный матч плей-офф МЛС сезона-2024, в котором "Лос-Анджелес Гэлакси" одержал победу над "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 2:1 .

Уже на 9-й минуте поединка калифорнийцев вывел вперед Джозеф Пейнтсил. Через четыре минуты Деян Йовельич увеличил преимущество своей команды.

На 28-й минуте Шон Нилис сократил отставание "быков", однако избежать поражения им не удалось.

Отметим, что в составе "Гелакси" трофей завоевал бывший игрок дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс. В финальном матче 35-летний полузащитник вышел на замену на 75-й минуте.

Обзор матча "Лос-Анджелес Гэлакси" – "Нью-Йорк Ред Буллз"

Для "Лос-Анджелес Гелакси" это уже шестой титул чемпиона МЛС, что является абсолютным рекордным лиги. "Нью-Йорк Ред Буллз" во второй раз в истории уступили в финале.

Напомним, "Интер" Майами украинца Сергея Кривцова и аргентинца Лионеля Месси стал победителем регулярного чемпионата МЛС с историческим рекордом по количеству набранных очков, однако вылетел из борьбы за трофей уже на старте плей-офф.

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