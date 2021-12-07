Марлос может воссоединиться с бывшим партнером по "Металлисту" и "Шахтеру" в Бразилии — СМИ

Марлос может воссоединиться с бывшим партнером по "Металлисту" и "Шахтеру" в Бразилии — СМИ

На 33-летнего хавбека претендует "Интернасьонал".

Полузащитник "Шахтера" Марлос, планирующий в зимнее трансферное окно вернуться в Бразилию, попал в сферу интересов "Интернасьонала".

Об этом пишет UOL.

Контракт украинца с "горняками" истекает в конце этого года, после чего он может присоединиться к любому клубу на правах свободного агента. "Интернасьонал" подобным образом сумел вернуть Тайсона на родину, с которым Марлос уже выступал в "Металлисте" (2012-2013 годы) и "Шахтере" (2014-2021 годы).

В 2014 году Марлос перешел в "Шахтер" из "Металлиста". В Бразилии он выступал за "Сан-Паулу" и "Куритибу".

В этом сезоне сыграл в 14 матчах донецкого клуба в чемпионате Украины, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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