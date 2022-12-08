Марокко – Португалия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Главная сенсация Мундиаля будет бороться за выход в полуфинал.

В субботу, 10 декабря, в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Марокко сыграет с Португалией.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.

Марокканцы создали громкую сенсацию на групповом этапе, заняв первую строчку. Африканцы расписали ничью с Хорватией (0:0), победили Бельгию (0:2) и одолели Канаду (1:2). После этого в 1/8 они неожиданно выиграли одного из фаворитов турнира – сборную Испании.

Португальцы тоже вышли в плей-офф с первого места. Подопечные Фернанду Сантуша победили Гану (3:2), обыграли Уругвай (2:0) и неожиданно уступили Южную Корею (2:1). В 1/8 финала сборная Португалии уничтожила Швейцарию (6:1).

Где смотреть матч Марокко – Португалия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Марокко – Португалия будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Марокко – Португалия

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров, являются португальцы. По их победе в основное время можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничья – 3,75. Вероятность успеха Марокко после двух таймов игры оценивается коэффициентом 5,90.

На проход Роналду и Ко в 1/2 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,33. Итоговый триумф Марокко – 3,55.

В полуфинале победитель этого матча встретится с триумфатором поединка Англия – Франция, который состоится 10 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

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