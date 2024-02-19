"Марсель" перед матчем с "Шахтером" в Лиге Европы в большинстве проиграл в чемпионате Франции (видео)

"Провансальцы" потерпели поражение от "Бреста", хотя почти тайм имели численное преимущество.

"Марсель", который является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, на выезде уступил "Бресту" в матче 22-го тура чемпионата Франции – 1:0 .

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва хозяева остались в меньшинстве – на 60-й минуте прямую красную карточку получил Стив Мунье.

Однако численным преимуществом команда Дженнаро Гаттузо не смогла воспользоваться. Более того, в конце встречи "Брест" вырвал победу – на 88-й минуте решающий гол забил Пьер Ле-Мелу.

Обзор матча "Брест" – "Марсель"

После этого матча "Марсель" (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Брест" (40 баллов) поднялся на вторую позицию.

В следующем туре "провансальцы" 25 февраля примут "Монпелье". Днем ранее "Брест" на выезде сойдется со "Страсбургом".

Напомним, в четверг, 22 февраля, "Марсель" примет "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок команды сыграли вничью со счетом 2:2 .

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