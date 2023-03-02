"Марсель" с Малиновским сенсационно вылетел из Кубка Франции, проиграв середняку второй лиги (видео)

"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского в 1/4 финала Кубка Франции сенсационно потерпел поражение от представителя второго дивизиона страны – "Анси". Основное время матча завершилось со счетом 2:2 , а в серии пенальти победили гости.

Первый тайм остался за хозяевами благодаря голу Джордана Верету на 29-й минуте.

В начале второй половины встречи команда гостей, занимающая сейчас десятое место в Лиге 2, шокировала "провансальцев" забитыми мячами Моиза Саги Диона и Кевина Муанги.

На 85-й минуте у "Марселя" был отличный шанс отыграться, однако Алексис Санчес не реализовал пенальти.

Впрочем, представитель элитного дивизиона все же сумел сравнять счет – на 90+6-й минуте отличился 18-летний нападающий Муге, дебютировавший за "Марсель" на профессиональном уровне.

Судьба путевки в следующий раунд определялась в серии пенальти, где крепче нервы оказались у "Анси" – 6:7. В составе "Марселя" одиннадцатиметровые не реализовали Нуну Тавареш и Леонардо Балерди.

Отметим, что Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте при счете 1:2.

Обзор матча

Добавим, что в полуфинал Кубка Франции также пробились "Лион", "Нант" и "Тулуза". Финал турнира состоится 29 апреля.

Напомним, "Марсель" в 1/8 финала Кубка Франции выбил ПСЖ. Победный гол забил именно Малиновский.

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