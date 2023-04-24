"Марсель" с Малиновским в составе вырвал победу над "Лионом" в чемпионате Франции (видео)

Команда украинца закрепилась на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1.

"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде обыграл "Лион" в матче 32-го тура чемпионата Франции – 1:2.

Гости открыли счет в конце первого тайма усилиями Дженгиза Ундера.

Во второй половине поединка "Лион" отыгрался – на 68-й минуте точный удар записал в свой актив Александр Лаказетт.

Однако в компенсированное время "провансальцы" смогли вырвать победу благодаря автоголу защитника хозяев Мало Гюсто.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 83 минуты.

Обзор матча

После этого матча "Марсель" (67 очков) занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. От лидера чемпионата – ПСЖ – "провансальцы" отстают на 8 баллов. "Лион" (50 пунктов) находится на седьмой позиции.

В следующем туре команда Малиновского 30 апреля примет "Осер", а "Лион" 28 апреля на выезде сыграет со "Страсбургом".

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