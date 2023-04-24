"Марсель" с Малиновским в составе вырвал победу над "Лионом" в чемпионате Франции (видео)

Команда украинца закрепилась на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1.
"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде обыграл "Лион" в матче 32-го тура чемпионата Франции – 1:2.
Гости открыли счет в конце первого тайма усилиями Дженгиза Ундера.
Во второй половине поединка "Лион" отыгрался – на 68-й минуте точный удар записал в свой актив Александр Лаказетт.
Однако в компенсированное время "провансальцы" смогли вырвать победу благодаря автоголу защитника хозяев Мало Гюсто.
Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 83 минуты.
Обзор матча
После этого матча "Марсель" (67 очков) занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. От лидера чемпионата – ПСЖ – "провансальцы" отстают на 8 баллов. "Лион" (50 пунктов) находится на седьмой позиции.
В следующем туре команда Малиновского 30 апреля примет "Осер", а "Лион" 28 апреля на выезде сыграет со "Страсбургом".
Читайте также:
Серия А: "Наполи" драматично выцарапал победу над "Ювентусом", уверенный успех "Милана" (видео)
"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти вырвал путевку в финал Кубка Англии (видео)
Еще один шаг к титулу: "Барселона" одолела "Атлетико" в центральном матче тура Примеры (видео)