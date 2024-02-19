Марсель – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Первая встреча между "горняками" и "провансальцами" завершилась боевой ничьей.
В четверг, 22 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Марселя" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/24.
Поединок состоится на стадионе "Велодром" в Марселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первый поединок между командами был сыгран 15 февраля на "Фолькспаркштадионе" в немецком Гамбурге. Он завершился вничью со счетом 2:2.
Где смотреть матч Марсель – Шахтер
На территории Украины ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Марсель – Шахтер
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение французскому клубу. На победу "провансальцев" принимаются ставки с коэффициентом 1,77. Ничья – 4,00. Выигрыш "горняков" – 4,70.
Фаворитом двухматчевой дуэли также является "Марсель". Выход представителя чемпионата Франции в 1/8 финала Лиги Европы оценен коэффициентом 1,42. Проход "Шахтера" в следующую стадию турнира – 3,00.
Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.
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