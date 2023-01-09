"Марсель" ярким видеороликом объявил о переходе Малиновского: детали соглашения

Французский "Марсель" официально объявил о трансфере полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.

29-летний украинец присоединился к клубу из чемпионата Франции на правах аренды с правом выкупа.

Ранее авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма выкупа составит 10 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусами.

"Марсель" ярко представил украинца в своих соцсетях, собрав лучшие моменты игры Руслана. За новую команду Малиновский будет выступать под 18-м номером.

est Olympien ⚪️



Le milieu ukrainien rejoint le club в прет avec option d'achat



Bienvenue à! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023

Напомним, в подписании Малиновского также были заинтересованы "Вест Хэм" и "Тоттенхэм". Лондонский клуб даже делал "Аталанте" официальное предложение по трансферу украинца.

В этом сезоне украинец сыграл 15 матчей за "бергамасков" в чемпионате Италии, забил один гол и отдал 2 ассиста.

"Аталанта" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Марсель" идет третьим в чемпионате Франции.

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