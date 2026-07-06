Марта Костюк прошла в четвертьфинал Уимблдона / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Марта Костюк продолжает успешное выступление в женском одиночном разряде на Уимблдоне-2026. В поединке стадии 1/16 финала Костюк нанесла поражение представительнице США Эшлин Крюгер, ранее выбившей из турнира другую украинку — Дарию Снигирь.

Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона

Старт первой партии остался за американкой, однако Костюк быстро перехватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд.

Крюгер сумела выровнять положение, но украинка дожала соперницу и через 38 минут закрыла сет со счетом 6:4. Во второй партии на корте шла равная борьба, и при счете 2:4 в пользу американки Костюк организовала камбек, выиграв четыре гейма подряд и завершив матч в свою пользу.

Реклама

В целом украинка выполнила 2 эйса, 17 виннеров и допустила 11 непринужденных ошибок, тогда как американка ошиблась 19 раз.

Выход в четвертьфинал стал для 12-й ракетки мира Костюк личным рекордом на кортах Всеанглийского клуба.

Предыдущим ее лучшим достижением на лондонских кортах был выход в третий круг в 2023 и 2024 годах.

В следующем раунде одиночного разряда Костюк скрестит ракетки с победительницей пары Жасмин Паолини (Италия) — Александра Эала (Филиппины). Кроме того, в день соревнований 6 июля украинка выступит и в парном разряде вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Реклама

Марта Костюк: последние новости

Напомним, что Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам Roland Garros-2026. Марта Костюк установила исторический рекорд для Украины, став первой в истории страны полуфиналисткой французского мейджора в женском одиночном разряде.

Этот успех позволил Марте подняться на самую высокую в ее карьере 12-ю строчку рейтинга.

Элина Свитолина, уступившая Костюк в четвертьфинале, опустилась на одну позицию и занимает 8-е место, сохраняя статус первой ракетки Украины.

Личный рекорд также установила Александра Олийникова, которая благодаря выходу в третий круг отыграла 14 позиций и поднялась на 51-е место. Другие украинки в сотни распределились так: Даяна Ястремская — 49-я, Юлия Стародубцева — 57-я, Ангелина Калинина — 69-я, а Дарья Снигирь занимает 84-ю строчку. Вероника Подрез расположилась на 145 месте.

Реклама

Новости партнеров