Машина для голов: неудержимый Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ

Норвежцу покорилось очередное фантастическое достижение.
Звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против "Лидса" и установил очередной бомбардирский рекорд.
22-летнему норвежцу хватило 14 поединков, чтобы забить 20 голов в АПЛ. Ранее никто в истории лиги не показывал такой результативности.
Предыдущее достижение принадлежало Кевину Филлипсу, которому понадобился 21 матч для своих первых 20 голов в АПЛ.
20 — Erling Haaland должен стать лучшим игроком в начале 20 результатов в премьер-лиге, принимая в 14 appearances:— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022
14 — Erling Haaland
21 — Kevin Phillips
23 — Andrew Cole
26 — Ruud van Nistelrooy
26 – Diego Costa
26 — Tony Yeboah
Supreme. pic.twitter.com/Xss4AvcBia
Кроме того, Холанд превзошел достижение Лионеля Месси. Эрлинг стал первым футболистом, которому удалось забить 26 голов за 20 матчей под руководством Хосепа Гвардиолы. В свое время Месси потратил на это 28 поединков.
25 — Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances за Pep Guardiola; Это является quickest, що any player reached 25 goals за Guardiola with top-flight clubs:— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022
20 — Erling Haaland
28 — Lionel Messi
30 — Samuel Eto'o
35 — Sergio Agüero
41 — Thierry Henry
Большие. pic.twitter.com/zXaNazJbmE
"Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл "Лидс" со счетом 1:3.
- После победы над "Лидсом" манчестерский клуб набрал 35 очков и вернулся на второе место турнирной таблицы АПЛ, сдвинув на третье место "Ньюкасл" (33 балла), который провел на матч больше "горожан". Лидирует с 40 зачетными пунктами "Арсенал" Александра Зинченко.
- В следующем матче "горожане" 31 декабря примут "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко.
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