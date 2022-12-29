Машина для голов: неудержимый Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ

Звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против "Лидса" и установил очередной бомбардирский рекорд.

22-летнему норвежцу хватило 14 поединков, чтобы забить 20 голов в АПЛ. Ранее никто в истории лиги не показывал такой результативности.

Предыдущее достижение принадлежало Кевину Филлипсу, которому понадобился 21 матч для своих первых 20 голов в АПЛ.

20 — Erling Haaland должен стать лучшим игроком в начале 20 результатов в премьер-лиге, принимая в 14 appearances:



14 — Erling Haaland

21 — Kevin Phillips

23 — Andrew Cole

26 — Ruud van Nistelrooy

26 – Diego Costa

26 — Tony Yeboah



Supreme. pic.twitter.com/Xss4AvcBia — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022

Кроме того, Холанд превзошел достижение Лионеля Месси. Эрлинг стал первым футболистом, которому удалось забить 26 голов за 20 матчей под руководством Хосепа Гвардиолы. В свое время Месси потратил на это 28 поединков.

25 — Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances за Pep Guardiola; Это является quickest, що any player reached 25 goals за Guardiola with top-flight clubs:



20 — Erling Haaland

28 — Lionel Messi

30 — Samuel Eto'o

35 — Sergio Agüero

41 — Thierry Henry



Большие. pic.twitter.com/zXaNazJbmE — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022

"Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл "Лидс" со счетом 1:3 .

После победы над "Лидсом" манчестерский клуб набрал 35 очков и вернулся на второе место турнирной таблицы АПЛ, сдвинув на третье место "Ньюкасл" (33 балла), который провел на матч больше "горожан". Лидирует с 40 зачетными пунктами "Арсенал" Александра Зинченко.

В следующем матче "горожане" 31 декабря примут "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко.

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