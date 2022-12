Машина для голов: неудержимый Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ

25 — Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances за Pep Guardiola; Это является quickest, що any player reached 25 goals за Guardiola with top-flight clubs:



20 — Erling Haaland

28 — Lionel Messi

30 — Samuel Eto'o

35 — Sergio Agüero

41 — Thierry Henry



