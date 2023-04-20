Машина для забивания голов: Холанд установил новый бомбардирский рекорд в плей-офф Лиги чемпионов

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал автором очередного рекорда в самом престижном евротурнире – Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" 22-летний норвежец снова забил. Гол в ворота мюнхенцев стал для него 13-м на стадии плей-офф главного еврокубка.

Отметим, что Эрлинг проводил десятый поединок в плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, он установил новый рекорд результативности. Предыдущее достижение принадлежало вингеру "Баварии" Садио Мане – сенегалец забил девять мячей в своих первых десяти играх нокаут-стадии ЛЧ.

Players with most goals scored in the first 10 #UCL knock-out games of their career:



Haaland (13)

Мане (9) pic.twitter.com/yC71r8FC7F — LiveScore (@livescore) April 20, 2023

Всего Холанд отличился уже 12 голами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. У его ближайших преследователей – форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе по 8 забитых мячей, однако "мерсисайдцы" и парижане уже вылетели из турнира.

Більшість результатов скаредили в лимпиаде этого сезона:



◉ 12 — Erling Haaland

◎ 8 — Mohamed Salah

◎ 8 — Kylian Mbappé

◉ 6 — Vinícius Júnior

◎ 6 — João Mário



The Golden Boot is all-but secured. #UCL pic.twitter.com/X2IuvXLkhS — Squawka (@Squawka) 19 апреля 2023

Также норвежец повторил рекорд по голам, забитым в одном сезоне ЛЧ, среди игроков, выступающих в английской Премьер-лиге. Столько же мячей (12) записал на свой счет нидерландец Руд ван Нистелрой в сезоне-2002/2003, выступая за "Манчестер Юнайтед".

Erling Haaland EQUALS Ruud van Nistelrooy's record из 12 UCL игроков в одной части для английского club pic.twitter.com/WoRWdFh2yV — LiveScore (@livescore) April 19, 2023

Ответный матч между "Баварией" и "Манчестер Сити" завершился вничью 1:1 . Коллектив Хосепа Гвардиолы победил 4:1 по сумме двух поединков и выбил мюнхенцев из Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом", который в четвертьфинале дважды обыграл лондонский "Челси". Другую путевку в финал ЛЧ разыграют "Интер" и "Милан".

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