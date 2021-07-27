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"Машина": Усик восхитил фанатов молниеносной скоростью на тренировке (видео)

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"Машина": Усик восхитил фанатов молниеносной скоростью на тренировке (видео)

instagram.com/usykaa

Непобежденный супертяжеловес продолжает подготовку к титульному бою.

Украинский боксер Александр Усик восхитил фанатов молниеносной скоростью работы рук на тренировке.

В Instagram был опубликовано видео, на котором бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе наносит удары в пневмо-грушу.

Пользователи высоко оценили форму Александра, расхвалив его работу. "Машина", "Лучший", "Красава", "Зверь", "Чемпион", - писали они.

  • Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO.
  • Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
  • Следующим соперником украинца будет чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа. Их поединок состоится 25 сентября в Лондоне.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик зажигательно сплясал на песке.