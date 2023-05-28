Массовая драка и куча удалений: "Шахтер" разбил "Днепр-1" и стал чемпионом Украины по футболу (видео)

"Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу сезона-2022/23. Донецкий клуб гарантировал себе золотые награды после того, как на "Арене Львов" разбил "Днепр-1" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 3:0 .

Уже на 9-й минуте встречи "оранжево-черные" повели в счете – мощным ударом в правый нижний угол из-за пределов штрафной отличился Артем Бондаренко. Отметим, что этот гол стал 2000-м для "Шахтера" в чемпионатах Украины.

После перерыва подопечные Игоря Йовичевича закрепили свое преимущество. На 55-й минуте оборона днепрян провалилась, в результате чего Даниил Сикан получил пас от Александра Зубкова и реализовал выход один на один с голкипером.

А еще через четыре минуты капитан "горняков" Тарас Степаненко отличным дальним ударом сделал счет разгромил. Ассист занес в свой актив Бондаренко.

Даниил Сикан забил свой 9-й гол в этом чемпионате, а Тарас Степаненко закрепляет преимущество донецкого клуба над Днепром-1 ⚽️



Шахтер уже очень близок к завоеванию чемпионства! ⚡️ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/OZ7g8Q9mPG — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 28, 2023

В компенсированное ко второму тайма время на поле вспыхнула массовая драка с участием игроков обеих команд. В итоге красные карточки получили футболисты "Шахтера" Егор Назарина и Анатолий Трубин, а у "Днепра-1" был удален с поля Пеглоу.

Таким образом, "Шахтер" (72 очка) перед заключительным туром стал недосягаемым для конкурентов на вершине УПЛ. Дончане оторвались от идущего вторым в турнирной таблице "Днепра-1" на расстояние 8 баллов.

Для "горняков" это 14-й в истории титул чемпиона Украины. В прошлом сезоне розыгрыш УПЛ был завершен досрочно из-за полномасштабного вторжения российских окупантов на территорию нашей страны. Тогда "Шахтер" занял первое место, но не получил золотые медали и трофей, поскольку награждение призеров не проводилось.

В заключительном туре сезона УПЛ-2022/23 "Шахтер" сыграет с "Ворсклой", а "Днепр-1" встретится с "Кривбассом".

Для команды Александра Кучера этот поединок будет решающим в контексте борьбы с луганской "Зарей" за серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. А вот "Шахтер" в следующем сезоне уже точно сыграет в групповом раунде самого престижного евротурнира.

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