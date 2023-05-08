Массовая драка и семь удалений: матч непримиримых соперников в Аргентине закончился скандалом (видео)

Поединок 15-го тура чемпионата Аргентины между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" завершился масштабной драков с участием представителей обеих команд.

Встреча принципиальных соперников получилась очень напряженной. "Ривер Плейт" вырвал победу на 90+3-й минуте – пенальти реализовал Мигель Борха.

Сразу после этого на поле вспыхнула массовая потасовка между игроками, тренерами и персоналом обоих клубов. По ее итогам арбитр раздал сразу семь красных карточек.

"Ривер Плейт" остался доигрывать матч вдесятером, тогда как "Бока Хуниорс" заканчивала игру составом из восьми игроков. Еще два футболиста "Ривер Плейта" были удалены за пределами поля. Кроме того, красную карточку также получил тренер "Боки Хуниорс".

Здесь есть 7 минут карнажа в Superclásico от River Plate's Miguel Borja, ожидая завоевания penalty против Boca Juniors до повного на меле после. pic.twitter.com/kNebp7tSXA — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) 7 мая 2023

Командам пришлось сыграть около 20 компенсированных минут. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев со счетом 1:0.

Таким образом, "Ривер Плейт" (37 очков) закрепился на первом месте в чемпионате Аргентины, опережая девять баллов ближайшего преследователя – "Сан-Лоренсо". "Бока Хуниорс" с 18 зачетными пунктами занимает лишь 13-ю позицию.

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