Массовая драка в матче УПЛ: восемь игроков "Шахтера" и "Днепра-1" получили дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по итогам матча 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23 между "Шахтером" и "Днепром-1".

Поединок закончился массовой дракой с участием футболистов обеих команд. Из-за этого участники стычки получили наказание, сообщает официальный сайт УАФ.

У "Шахтера" три матча дисквалификации получил Егор Назарина. На четыре поединка были отстранены Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко и Анатолий Трубин. В то же время голкипер "горняков" на два матча из четырех наказан условно.

В "Днепре-1" по четыре матча "бана" получили Рональд Матаррита, Жоау Пеглоу, Виталий Федоров и Алексей Гуцуляк.

Кроме того, оба клуба оштрафовали на 500 тысяч гривен. Все упомянутые игроки уже отбыли по одному матчу дисквалификации.

Напомним, поединок завершился разгромной победой "Шахтера" со счетом 3:0 . Донецкий клуб за тур до финиша сезона стал чемпионом Украины по футболу.

Для "горняков" это 14-й в истории титул чемпиона Украины. В свою очередь, "Днепр-1" стал серебряным призером УПЛ и впервые в клубной истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" узнал соперника на старте квалификации Лиги чемпионов.

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