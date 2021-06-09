Мастер-класс от тренера: Шевченко учил Марлоса, как завязывать галстук

Смешное видео мастер-класса главного тренера развеселило Сеть.
Игрок национальной сборной Марлос накануне отлета в Бухарест на Евро-2020 попал в конфуз — украинец бразильского происхождения сначала опоздал на фотосессию, а потом надел пиджак и на эмоциях сказал: "Бл**ь, жарко очень".
Также Марлос растерялся и не смог самостоятельно завязать галстук. Однако Андрей Шевченко пришел на помощь своему подопечному.
Смешное видео мастер-класса главного тренера развеселило Сеть:
- "Это было так по-отцовски, когда Шевченко помог завязать галстук Марлосу",
- "Жарко ему — Марлос, ну ты же из Бразилии",
- "Шева — молодец! Искренний, открытый, добрый. Хотя мог, как Блохин — показывать свои голы и говорить, что он всё, а они — никто",
Напомним, что Украина свои выступления на Евро-2020 начинает 13 июня. Наша команда сыграет против Нидерландов.
Ранее:
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава".
- Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре.
- В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина".