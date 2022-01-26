"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины": Милевский сделал неожиданное заявление

37-летний экс-футболист сыграет чемпионат Европы по мини-футболу.

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, в прошлом году решивший повесить бутсы на гвоздь, выступит за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу.

Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Недаром говорят: "Ты можешь уйти из футбола, но футбол тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я посол Федерации мини-футбола Украины!"

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я постараюсь показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который состоится в июне на полях Кошице!

А вдвое будет приятнее сыграть с кем-нибудь из вас! Обо всех подробностях узнавайте вскоре, следите за моими обновлениями", — написал 37-летний экс-футболист.

Большую часть своей карьеры Милевский провел в "Динамо", за которое провел 241 матч и забил 82 мяча;

Артем также поиграл в Турции, Хорватии, Румынии, России, Белоруссии и Венгрии;

Его последним клубом был "Минай", из которого он ушел после окончания прошлого сезона;

после окончания прошлого сезона; В составе сборной Украины форвард сыграл 50 матчей и забил 8 мячей.

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