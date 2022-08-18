Мать одной из сильнейших легкоатлеток Украины погибла в результате обстрела россиянами жилого дома в Харькове

В результате ракетного удара россиянами по Харькову, который был совершен утром 18 августа, погибла мать украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.

Отметим, что к утру 18 августа в городе Харькове прогремели по меньшей мере пять взрывов в результате попадания российских ракет.

К сожалению, не обошлось без жертв. Одной из них оказалась мать Табашник, родившаяся именно в Харькове. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. В сторис с руинами общежития, где жила семья Табашник, Екатерина также обозначила российских спортсменов – Илью Иванюка и Марию Ласицкене.

"Русский мир унес жизни моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу", — написала легкоатлетка.

Кроме того, Табашник опубликовала в фото свечи и словами "Мамочка, я тебя очень сильно люблю". Как сообщили "Суспільному" очевидцы, под завалами в общежитии нашли награды и грамоты Табашник, которые хранила семья.

Фото: instagram.com/katerynahj

Личный рекорд Табашник в прыжках в высоту составляет 1.96 метра. Его украинская прыгунка установила в июне 2018 в Кропивницком;

В июне 2022 года 28-летняя легкоатлетка с повторением рекорда сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве;

Табашник в 2022 году выступила на трех этапах Бриллиантовой лиги. В польской Силезии она выиграла "бронзовую" награду.

Добавим, что вечером, 17 августа, Россия также нанесла удар по жилому дому в Харькове. По словам городского головы города Игоря Терехова, известно о трех погибших и десяти раненых.

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