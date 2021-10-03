Мать Роналду отговаривает его от свадьбы с Джорджиной Родригес: СМИ назвали скандальную причину

Мать Роналду отговаривает его от свадьбы с Джорджиной Родригес: СМИ назвали скандальную причину

Пара встречается с 2016 года, но португалец не спешит вести невесту под венец.

Самый высокооплачиваемый футболист мира по версии журнала Forbes Криштиану Роналду до сих пор нe жeнaт. 36-летний португалец уже пять лет встречается со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, но дело никак не дойдет до бракосочетания.

Издание Cuatro, ссылаясь на источники, близкие к Роналду, утверждает, что против свадьбы выступает мать пятикратного обладателя "Золотого мяча" Мария Долорес Авейру.

Она убеждена, что Джорджина только хочет воспользоваться финансами Криштиану, поэтому старается отговорить сына от брака с 27-летней аргентинской моделью.

Сама Джорджина на вопрос о свадьбе с Криштиану ранее ответила, что "не все зависит от нее".

instagram.com/cristiano

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Добавим, что в прошлом году Роналду и Родригес заручились. Португалец подарил невесте роскошное обручальное кольцо стоимостью около 665 тысяч евро.

В 2019 году итальянская пресса также писала, что Роналду и Джорджина тайно поженились в Марокко, однако в окружении футболиста опровергли эту информацию. Там отметили, что свадьба, скорее всего, состоится уже после того, как Роналду завершит профессиональную карьеру.

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Пара познакомилась в 2016 году. Роналду вошел в магазин Gucci, где работала Родригес. Позже они пересеклись на одном из модных мероприятий, после чего завязались отношения.

"Тогда нам удалось поговорить в непринужденной атмосфере - вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих", - рассказывала Джорджина в интервью журналу Elle.

Associated Press

instagram.com/cristiano

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Криштиану и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года футболиста родилась двойня Ева и Маттео от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина Родригес родила их общую дочь Алану Мартину.

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instagram.com/georginagio

.instagram.com/cristiano/

instagram.com/georginagio

Ранее ТСН Проспорт рассказывал, как изменилась Джорджина Родригес за время отношений с Роналду.

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