Матч 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Металлистом" перенесен

Игра была запланирована на 20 октября.

Поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между киевским "Динамо" и харьковским "Металлистом" перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Матч был запланирован на четверг, 20 октября. Однако в связи с ситуацией, сложившейся в столице Украины, игру пришлось отложить.

Также перенесен на неопределенный срок поединок 8-го тура чемпионата среди юношеских команд "Динамо" U19 - "Металлист" U19. Новые даты матчей будут сообщены позже.

Стоит отметить, что поединок "Динамо" - "Металлист" стал далеко не первым, который перенесли из-за полномасштабной захватнической войны, которую Россия продолжает вести против Украины. В 6-м туре УПЛ была перенесена игра "Александрия" - "Металлист 1925", а в седьмом - поединки "Черноморец" - "Кривбасс" и "Заря" - "Колос".

Сейчас "Динамо" с 9 очками занимает лишь 9-е место в таблице УПЛ. "Металлист" с 13 баллами расположился на четвертой позиции.

Читайте также:

УПЛ: "Заря" уничтожила "Черноморец", "Александрия" в матче с двумя удалениями обыграла "Кривбасс"

"Верес" благодаря зрелищному камбэку ворвался в тройку лучших команд УПЛ

Андрей Шевченко сорвал овации речью о войне в Украине на церемонии вручения "Золотого мяча" (видео)