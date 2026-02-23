Матч "Александрия" — "Оболонь" в УПЛ отменен: какая причина

КСК "Ника" / facebook.com/fcolexandriya

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 между "Александрией" и "Оболонью" отменен.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Поединок должен был начаться сегодня, 23 февраля, в 13:00 на александрийском КСК "Ника", но не состоялся из-за состояния газона.

"Перед началом игры официальные лица матча провели проверку качества газона и пришли к выводу, что на момент начала матча футбольное поле не пригодно для проведения игры. А именно: газон замерзший и несет опасность для здоровья футболистов. После получения всех официальных рапортов вопрос будет передан на рассмотрение КДК УАФ", — говорится на сайте УПЛ.

Исполнительный директор александрийского клуба Дмитрий Китаев уже прокомментировал отмену матча против "Оболони", подчеркнув "форсмажорные обстоятельства".

В "Александрии" надеются, что поединок все же состоится и команда не получит техническое поражение, которое теперь ей грозит.

"За последнюю неделю были аномальные осадки: река выходила из берегов, потом ударили морозы — до -20, сегодня -15. Мы убрали снег, но под пленкой верхний слой газона замерз. Считаем это форсмажором.

Поле готовили, оно в нормальном состоянии: в некоторых местах уже оттаяло, в других — еще подмерзшее. Наша команда была готова играть, но решение принимают две стороны — соперник отказался.

Рассматривали другие стадионы: "Динамо", "Львов Арена", "Верес", "Левый берег", но повсюду были проблемы или отсутствовала возможность провести матч.

Надеемся, что этот поединок все же состоится — спортивная часть должна оставаться спортивной", — сказал Китаев для УПЛ ТВ.

Сейчас "Александрия" (11 очков) занимает предпоследнее, 15 место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" (17 баллов) находится на 12-й позиции.