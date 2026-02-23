ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
213
Время на прочтение
2 мин

Матч "Александрия" — "Оболонь" в УПЛ отменен: какая причина

Поединок 17-го тура чемпионата Украины по футболу между "Александрией" и "Оболонью" не состоится из-за неудовлетворительного состояния газона.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
КСК "Ника"

КСК "Ника" / facebook.com/fcolexandriya

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 между "Александрией" и "Оболонью" отменен.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Поединок должен был начаться сегодня, 23 февраля, в 13:00 на александрийском КСК "Ника", но не состоялся из-за состояния газона.

"Перед началом игры официальные лица матча провели проверку качества газона и пришли к выводу, что на момент начала матча футбольное поле не пригодно для проведения игры. А именно: газон замерзший и несет опасность для здоровья футболистов. После получения всех официальных рапортов вопрос будет передан на рассмотрение КДК УАФ", говорится на сайте УПЛ.

Исполнительный директор александрийского клуба Дмитрий Китаев уже прокомментировал отмену матча против "Оболони", подчеркнув "форсмажорные обстоятельства".

В "Александрии" надеются, что поединок все же состоится и команда не получит техническое поражение, которое теперь ей грозит.

"За последнюю неделю были аномальные осадки: река выходила из берегов, потом ударили морозы — до -20, сегодня -15. Мы убрали снег, но под пленкой верхний слой газона замерз. Считаем это форсмажором.

Поле готовили, оно в нормальном состоянии: в некоторых местах уже оттаяло, в других — еще подмерзшее. Наша команда была готова играть, но решение принимают две стороны — соперник отказался.

Рассматривали другие стадионы: "Динамо", "Львов Арена", "Верес", "Левый берег", но повсюду были проблемы или отсутствовала возможность провести матч.

Надеемся, что этот поединок все же состоится — спортивная часть должна оставаться спортивной", — сказал Китаев для УПЛ ТВ.

Сейчас "Александрия" (11 очков) занимает предпоследнее, 15 место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" (17 баллов) находится на 12-й позиции.

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie