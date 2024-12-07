Матч АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" экстренно перенесли: что стало причиной

Мерсисайдское дерби было отложено на неопределенный срок.

Стартовый матч 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 между "Эвертоном" и "Ливерпулем" был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщается на официальном сайте "ирисок".

Мерсисайдское дерби должно было состояться в субботу, 7 декабря. Старт поединка был запланирован на 14:30 по киевскому времени. Однако из-за шторма "Дарраг", который сопровождается сильными ветрами и ливнями, игру отложили на неопределенный срок. Новую дату матча объявят позже.

Отмечается, что решение о переносе поединка было принято местными властями. Из-за шторма также отменен матч Чемпионшипа "Кардифф Сити" – "Уотфорд" и встреча Лиги 2 Англии "Ньюпорт" – "Карлайл Юнайтед".

Сейчас "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, имея 35 очков после 14 матчей. "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, с 14-ю баллами идет на 15-й позиции.

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