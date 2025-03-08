Матч "Барселоны" в чемпионате Испании внезапно перенесли: какая причина

Матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25 между "Барселоной" и "Осасуной" перенесен.

Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Поединок, который должен был начаться 8 марта в 22:00 по киевскому времени, пришлось отложить на неопределенный срок из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии.

"Барселона" с грустью сообщает о трагической новости – сегодня днем ушел из жизни врач первой команды Карлес Миньярро Гарсия. В связи с этим матч между "Барселоной" и "Осасуной" перенесен на более поздний срок.

Совет директоров и все сотрудники "Барселоны" выражают искренние соболезнования семье и друзьям покойного и разделяют их скорбь в это сложное время", – говорится в заявлении "блаугранас".

В настоящее время "Барселона" (57 очков) лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Ханси Флика на один балл опережает "Атлетико" и имеет три пункта преимущества над мадридским "Реалом".

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