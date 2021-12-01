Матч "Бавария" — "Барселона" и еще три поединка Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Новый штамм коронавируса повлиял на поединки последнего тура группового этапа европейского чемпионата.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" – "Барселона", который состоится 8 декабря в Мюнхене, пройдет на пустых трибунах.
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Такое решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе, а также появлением нового штамма заболевания "Омикрон".
Отмечается, что по той же причине без зрителей пройдут другие матчи группового этапа Лиги чемпионов, а именно "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" (7 декабря, Германия), "Аякс" – "Спортинг" (7 декабря, Нидерланды) и " "Ред Булл Зальцбург" — "Севилья" (8 декабря, Австрия).
- По итогам пяти туров Лиги чемпионов "Бавария" лидирует в группе Е, набрав 15 очков. "Барселона" с семью очками — на второй позиции.
- Кроме "Баварии", место в 1/8 финала Лиги чемпионов уже обеспечили себе "Аякс", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Реал", "Спортинг", "Челси". и "Ювентус".
Читайте также:
Первый матч "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов с новым тренером могут перенести на другое поле
Юноша выбежал на середину поля и похитил мяч во время матча Лиги чемпионов (видео)