Матч "Бавария" — "Барселона" и еще три поединка Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Матч "Бавария" — "Барселона" и еще три поединка Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Новый штамм коронавируса повлиял на поединки последнего тура группового этапа европейского чемпионата.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" – "Барселона", который состоится 8 декабря в Мюнхене, пройдет на пустых трибунах.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Такое решение связано с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе, а также появлением нового штамма заболевания "Омикрон".

Отмечается, что по той же причине без зрителей пройдут другие матчи группового этапа Лиги чемпионов, а именно "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" (7 декабря, Германия), "Аякс" – "Спортинг" (7 декабря, Нидерланды) и " "Ред Булл Зальцбург" — "Севилья" (8 декабря, Австрия).

По итогам пяти туров Лиги чемпионов "Бавария" лидирует в группе Е, набрав 15 очков. "Барселона" с семью очками — на второй позиции.

Кроме "Баварии", место в 1/8 финала Лиги чемпионов уже обеспечили себе "Аякс", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Реал", "Спортинг", "Челси". и "Ювентус".

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