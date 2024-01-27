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Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки – подробности скандала (видео)

Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки – подробности скандала (видео)

Футболисты "Андерлехта" празднуют гол в ворота "Генко"/Фото: instagram.com/rscanderlecht

Арбитры поединка "Андерлехт" – "Генк" приняли неправильное решение, повлиявшее на итоговый результат.

Матч 19-го тура чемпионата Бельгии по футболу между "Андерлехтом" и "Генком" будет переигран из-за ошибки судей.

Об этом сообщается на официальном сайте "Генка".

Поединок состоялся 23 декабря прошлого года и завершился победой "Андерлехта" со счетом 2:1.

В первом тайме при счете 0:0 "Генк" получил право на пробитие пенальти. К 11-метровой отметке подошел Брайан Гейнен, но его удар отразил голкипер брюссельцев Каспер Шмейхель. Форвард гостей Йира Сор оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота.

Однако после просмотра видеоповторов эпизода судьи установили, что Сор начал вбегать в штрафную до удара. Следовательно, рефери VAR рекомендовал главному арбитру отменить гол.

После матча "Генк" решил обжаловать судейское решение, поскольку во время исполнения пенальти два футболиста "Андерлехта" также преждевременно вбегали в штрафную площадку. Согласно правилам, судьи должны были приказать перебить 11-метровый, а не назначить свободный удар в пользу хозяев.

В бельгийском судейском корпусе назвали этот эпизод ошибкой арбитров VAR и заявили, что оснований для переигровки матча нет. Однако "Генк" подал апелляцию на это решение, настаивая, что арбитры неправильно трактовали футбольные правила. Дисциплинарный совет Федерации футбола Бельгии удовлетворил ее и принял решение переиграть встречу.

Дата переигровки поединка будет назначена позже. В "Андерлехте" уже заявили, что будут обжаловать это решение, в том числе в Бельгийском спортивном арбитражном суде (BAS).

Видео эпизода с пенальти

"Андерлехт" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а "Генк" находится на пятой позиции. После отмены результата их матча разница между двумя командами составляет 5 очков.

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