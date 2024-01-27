Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки – подробности скандала (видео)

Матч 19-го тура чемпионата Бельгии по футболу между "Андерлехтом" и "Генком" будет переигран из-за ошибки судей.

Об этом сообщается на официальном сайте "Генка".

Поединок состоялся 23 декабря прошлого года и завершился победой "Андерлехта" со счетом 2:1.

В первом тайме при счете 0:0 "Генк" получил право на пробитие пенальти. К 11-метровой отметке подошел Брайан Гейнен, но его удар отразил голкипер брюссельцев Каспер Шмейхель. Форвард гостей Йира Сор оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота.

Однако после просмотра видеоповторов эпизода судьи установили, что Сор начал вбегать в штрафную до удара. Следовательно, рефери VAR рекомендовал главному арбитру отменить гол.

После матча "Генк" решил обжаловать судейское решение, поскольку во время исполнения пенальти два футболиста "Андерлехта" также преждевременно вбегали в штрафную площадку. Согласно правилам, судьи должны были приказать перебить 11-метровый, а не назначить свободный удар в пользу хозяев.

The Genk vs Anderlecht игра, которая была играема на 23 Декабря 2023 года является set to be replayed.



Причина является причиной большой VAR penalty error and Genk took this to court and won the case. pic.twitter.com/3djoFdd2VJ — Global Watch Football (@official_gwf) January 26, 2024

В бельгийском судейском корпусе назвали этот эпизод ошибкой арбитров VAR и заявили, что оснований для переигровки матча нет. Однако "Генк" подал апелляцию на это решение, настаивая, что арбитры неправильно трактовали футбольные правила. Дисциплинарный совет Федерации футбола Бельгии удовлетворил ее и принял решение переиграть встречу.

Дата переигровки поединка будет назначена позже. В "Андерлехте" уже заявили, что будут обжаловать это решение, в том числе в Бельгийском спортивном арбитражном суде (BAS).

Видео эпизода с пенальти

"Андерлехт" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а "Генк" находится на пятой позиции. После отмены результата их матча разница между двумя командами составляет 5 очков.

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