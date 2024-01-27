Матч чемпионата Бельгии по футболу переиграют из-за судейской ошибки – подробности скандала (видео)

Арбитры поединка "Андерлехт" – "Генк" приняли неправильное решение, повлиявшее на итоговый результат.
Матч 19-го тура чемпионата Бельгии по футболу между "Андерлехтом" и "Генком" будет переигран из-за ошибки судей.
Об этом сообщается на официальном сайте "Генка".
Поединок состоялся 23 декабря прошлого года и завершился победой "Андерлехта" со счетом 2:1.
В первом тайме при счете 0:0 "Генк" получил право на пробитие пенальти. К 11-метровой отметке подошел Брайан Гейнен, но его удар отразил голкипер брюссельцев Каспер Шмейхель. Форвард гостей Йира Сор оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота.
Однако после просмотра видеоповторов эпизода судьи установили, что Сор начал вбегать в штрафную до удара. Следовательно, рефери VAR рекомендовал главному арбитру отменить гол.
После матча "Генк" решил обжаловать судейское решение, поскольку во время исполнения пенальти два футболиста "Андерлехта" также преждевременно вбегали в штрафную площадку. Согласно правилам, судьи должны были приказать перебить 11-метровый, а не назначить свободный удар в пользу хозяев.
The Genk vs Anderlecht игра, которая была играема на 23 Декабря 2023 года является set to be replayed.— Global Watch Football (@official_gwf) January 26, 2024
Причина является причиной большой VAR penalty error and Genk took this to court and won the case. pic.twitter.com/3djoFdd2VJ
В бельгийском судейском корпусе назвали этот эпизод ошибкой арбитров VAR и заявили, что оснований для переигровки матча нет. Однако "Генк" подал апелляцию на это решение, настаивая, что арбитры неправильно трактовали футбольные правила. Дисциплинарный совет Федерации футбола Бельгии удовлетворил ее и принял решение переиграть встречу.
Дата переигровки поединка будет назначена позже. В "Андерлехте" уже заявили, что будут обжаловать это решение, в том числе в Бельгийском спортивном арбитражном суде (BAS).
Видео эпизода с пенальти
"Андерлехт" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а "Генк" находится на пятой позиции. После отмены результата их матча разница между двумя командами составляет 5 очков.
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