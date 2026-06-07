Матч Дания — Украина завершили досрочно: что произошло

Кристиан Эриксен / © Associated Press

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Товарищеский матч между сборными Дании и Украины, который проходил 7 июня на "Оденсе Стедиум" в датском городе Оденсе, завершили досрочно.

На 65-й минуте поединка датскому полузащитнику Кристиану Эриксену стало плохо на футбольном поле.

Арбитр был вынужден приостановить игру. Врачи сразу появились на поле, чтобы оказать Эриксену медицинскую помощь.

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В итоге Эриксен покинул поле под аплодисменты зрителей, сразу после чего игра была досрочно завершена. На момент остановки матча Дания выигрывала со счетом 2:1.

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиана удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

Как развивались события на поле до остановки матча

Датчане открыли счет на 13-й минуте встречи — Патрик Доргу на правом фланге получил передачу от Александера Ба, сместился в центр и дальним ударом отправил мяч в ворота Анатолия Трубина.

На 30-й минуте Дания могла увеличивать свое преимущество — Йоаким Андерсен опасно пробил головой после подачи Кристиана Эриксена со штрафного с правого фланга, но Трубин совершил сейв.

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На 36-й минуте датская команда укрепила преимущество в счете — Йоаким Меле добил мяч в пустые ворота после того, как Трубин парировал удар Каспера Хега.

На 44-й минуте сборная Украины сократила отставание в счете — Виталий Миколенко в быстрой контратаке нашел передачей в центр штрафной Романа Яремчука, который не сумел нанести удар, но мяч отскочил к Виктору Цыганкову и тот покатил в пустые ворота.

В компенсированное к первому тайму время "сине-желтые" даже могли сравнять счет — датский защитник в борьбе с Яремчуком срезал мяч в свои ворота, но арбитр зафиксировал офсайд у украинского форварда и не засчитал этот гол.

Для "сине-желтых" это был второй матч под руководством нового главного тренера — Андреа Мальдеры, которій заменил на этом посту Сергея Реброва. Итальянский специалист дебютировал во главе украинской сборной 31 мая победой над поляками (2:0) в товарищеском поединке.

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Украина и Дания не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, а датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии.

Следовательно, очная встреча стала для команд подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

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