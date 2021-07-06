Матч "Динамо" - "Шахтер" за Суперкубок Украины официально перенесен: причина и новая дата

Матч "Динамо" - "Шахтер" за Суперкубок Украины официально перенесен: причина и новая дата

Битву грандов отечественного футбола за первый трофей сезона увидим уже осенью.

Поединок за Суперкубок Украины-2021 между "Динамо" и "Шахтером" официально перенесен.

Игра, которая была запланирована на 24 июля на столичном "Олимпийском", состоится 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Билеты, приобретенные на матч будут действительными.

Причина переноса матча - нагрузка, которая выпала на игроков обеих клубов и сжатые сроки на восстановление. Из-за этого "Динамо" обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч за Суперкубок Украины, а организация поддержала это предложение.

В сезоне-2020/21 "Динамо" выиграло чемпионат и Кубок страны, поэтому в поединке за Суперкубок сойдется с командой, занявшей второе место в УПЛ, то есть "Шахтером".

Действующим обладателем трофея является "Динамо". В 2020 году "бело-синие" обыграли "горняков" на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:1. Именно столичный клуб выиграл три последних матча за Суперкубок Украины.

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