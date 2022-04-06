Матч "Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА можно посетить бесплатно или пожертвовать средства украинским беженцам

Матч "Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА можно посетить бесплатно или пожертвовать средства украинским беженцам

"Бело-синие" сыграют со сверстниками из лиссабонского "Спортинга".

В четверг, 7 апреля "Динамо" Киев встретится со "Спортингом" в Юношеской лиге УЕФА. Поединок состоится в Бухаресте на стадионе Джулешты и стартует в 15:00.

Этот поединок можно посетить бесплатно, сообщает официальный сайт бело-синих.

"Стоимость билета составляет 0 лей (бесплатно). Вместо этого можно сделать добровольное благотворительное пожертвование в размере 10 лей (2 евро) или 20 лей (4 евро)", — говорится в заявлении "Динамо".

Собранные средства будут направлены в поддержку беженцам из Украины.

"Все собранные средства будут направлены на финансовое сопровождение и помощь детям-беженцам, которые вынуждены были покинуть Украину вместе со своими матерями, и были размещены в Румынии: переселенцы, прибывшие из Черновцов и размещенные в Извор-Мурешулуй (30 человек); переселенцы из Киева и Киевской области, размещенные в Келименеште (30 человек); переселенцы из Одессы, размещенные в Бухаресте (30 человек); переселенцы из всех регионов Украины, размещенные в Тимишоаре (20 человек)", — добавили в клубе.

Напомним, что известная спортивная журналистка и жена защитника сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан очень эмоционально обратилась к россиянам, чья армия продолжает убивать украинцев по приказу своего президента Владимира Путина.

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