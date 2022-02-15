Матч "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА может быть перенесен из Киева, соперник отказывается ехать в Украину — СМИ

Матч "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА может быть перенесен из Киева, соперник отказывается ехать в Украину — СМИ

Поединок должен пройти в начале марта.

Игра 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между киевским "Динамо" и лиссабонским "Спортингом" может быть перенесена из столицы Украины.

Об этом сообщает португальское издание Record.

Согласно жеребьевке, встреча должна состояться на домашнем поле "бело-синих" 1 или 2 марта. Тем не менее, руководство португальского клуба планирует обсудить с киевлянами дополнительное место проведения матча. Также португальский клуб рассмотрит все альтернативные варианты, как команда сможет добраться до Киева.

Подобное связано с напряженной политической обстановкой и возможным полноценным военным вторжением России на территорию Украины. Правительство Португалии пока не рекомендует своим гражданам посещать Украину.

Теперь, по информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", в понедельник, 14 февраля, представители "Спортинга" в обращении в УЕФА заявили, что не полетят на поединок в Киев. Португальцы ссылаются на рекомендации МИДа и своего посольства в Украине. К обращению "Спортинга" были приложены соответствующие письма от этих органов.

"Динамо", в свою очередь, настаивает на проведении матча в Киеве, крайний вариант – Львов. В среду, 16 февраля, УЕФА объявит решение о месте проведения матча. Среди наиболее вероятных вариантов – проведение поединка на нейтральном поле (рассматриваются Кипр и Турция).

Победитель пары "Динамо"/"Спортинг" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Митьюлланд" (Дания)/"Бенфика" (Португалия). Четвертьфинальный поединок также может состояться в Украине;

Матчи 1/8 финала будут сыграны 1-2 марта, а четвертьфиналы запланированы на 15-16 марта. Полуфиналы и финал турнира состоятся 22 и 25 апреля соответственно в швейцарском Ньоне.

Напомним, на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА киевляне заняли второе место, обойдя сверстников из "Баварии" и "Барселоны", но на два очка отстав от "Бенфики".