Матч "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА перенесен, место проведения под вопросом

Поединок не пройдет в назначенную дату.

УЕФА изменил дату проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22, в котором киевское "Динамо" будет принимать лиссабонский "Спортинг".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.



"УЕФА назначил новую дату поединка – среда, 9 марта. Время начала и место проведения игры пока остаются неизменными – матч начнется в 17:00 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.



Учитывая ситуацию в Украине, дата, время и место проведения игры на данный момент не являются окончательными. УЕФА продолжает следить за развитием событий в нашей стране и оставляет за собой право принять окончательное решение в начале следующей недели, о чем будет поставлено в известность дополнительно", – говорится в сообщении "Динамо".

Поединок должен был состояться 2 марта в 17:00.

Ранее сообщалось, что португальцы категорически отказывались лететь в столицу Украины из-за напряженной политической ситуации и угрозы полноценного военного вторжения России на территорию Украины. Правительство Португалии пока не рекомендует своим гражданам посещать Украину.

Победитель пары "Динамо"/"Спортинг" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Митьюлланд" (Дания)/"Бенфика" (Португалия). Четвертьфинальный поединок может состояться в Украине.

Матчи 1/8 финала будут сыграны 1-2 марта, а четвертьфиналы запланированы на 15-16 марта. Полуфиналы и финал турнира состоятся 22 и 25 апреля соответственно в швейцарском Ньоне.

Напомним, на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА киевляне заняли второе место, обойдя сверстников из "Баварии" и "Барселоны", но на два очка отстав от "Бенфики". В 1/16 финала "Динамо" в серии пенальти выбило испанский "Депортиво".

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