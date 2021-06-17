Матч Евро-2020 прервали, чтобы поддержать футболиста, который на поле пережил остановку сердца

Сборные Дании и Бельгии, а также болельщики, пожелали здоровья Кристиану Эриксену.

Поединок 2-го тура Чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Бельгии был приостановлено на 10-й минуте.

Футболисты обеих команд вместе с судьями и зрителями стали аплодировать в знак поддержки датского хавбека Кристиана Эриксена, который в матче стартового тура против финнов внезапно упал на газон и потерял сознание.

Associated Press

Через минуту матч возобновился. Отметим также, что перед началом игры капитаны команд вынесли футболку Эриксена с автографами и пожеланиями выздоровления.

Associated Press

А болельщики пришли на стадион в Копенгагене с баннерами и табличками, где пожелали Кристиану здоровья и оставаться сильным.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

После первого тайма Дания минимально побеждает Бельгию (1:0). Также в этой группе выступают команды России и Финляндии.

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Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом , который продолжает оставаться в больнице.

, а в Сети появилось , который продолжает оставаться в больнице. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке. 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.

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