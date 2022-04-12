Match for peace #StopWarInUkraine: 12 апреля в Варшаве состоится благотворительный матч "Динамо" – "Легия"

Сегодня, 12 апреля, в 20:30 (СЭТ, 21:30 по Киеву) на стадионе Stadion Legii в Варшаве начнется благотворительный матч Match for peace #StopWarInUkraine между командами "Легия" из Польши и украинским "Динамо".

Гостей стадиона и телезрителей будет ждать перфоманс, к которому будут привлечены вынужденные переселенцы из Украины — женщины и дети, которые находятся в Варшаве, и всемирно известные украинские певицы — Тина Кароль, Юлия Санина (The Hardkiss), Екатерина Павленко (Go_A) и DOROFEEVA .

Событие начнется гимном Украины в исполнении Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

До, во время и после матча будет осуществляться сбор средств для решения наиболее острых гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны России в Украине. В частности, финансовый сбор будет осуществляться на официальные счета Министерства социальной политики Украины в НБУ, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных нужд и обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

"Многие люди в мире до конца не понимают, что у нас происходит, поэтому эту информацию нужно им доносить всеми возможными способами. Мы будем это делать в том числе на матче Match for peace #StopWarInUkraine" ,- прокомментировала Екатерина Павленко (Go_A) в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" на телеканале ТЕТ.

Перечислить средства можно, перейдя на специальный сайт события, где содержится расписание следующих благотворительных матчей "Динамо" и вся подробная информация о планируемых мероприятиях. Также для решения гуманитарных проблем будут перечислены средства от продажи билетов на все благотворительные матчи.

Транслировать событие будут польский телеканал TVP, украинские вещатели 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, М1, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, Vodafone TV, YouTube-каналы FootballHub, "Динамо", ТСН и УНИАН. QR-код с переходом на сайт события будет размещен во время трансляции матча.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine — футбольный клуб "Динамо" и один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства молодежи и спорта, Министерства культуры и информационной политики и Министерства социальной политики Украины.