Match for peace #StopWarInUkraine: 20 апреля в Румынии состоится благотворительный футбольный матч "CFR 1907 Cluj" — "Динамо"

20 апреля в 21:30 (СЭТ, время совпадает с киевским) на стадионе Константина Редулеску (Stadionul Dr. Constantin Rădulescu) в румынском городке Клуж-Напока состоится благотворительный матч Match for peace #StopWarInUkraine между командами CFR 1907 Clu и украинским "Динамо". Транслировать событие будут румынский телеканал PRIMA TV и платформа Primaplay.ro, украинские вещатели 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, М1, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, Vodafone TV, YouTube-каналы FootballHub, " Динамо", ТСН и УНИАН.

Это будет уже третий поединок из серии благотворительных мероприятий, цель которых – сбор средств на поддержку Украины. Так, все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые будут поступать в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны России в Украине. В частности, финансовый сбор будет осуществляться на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

Стоимость билетов стартует от 10 румынских лей, приобрести их можно на сайте по этой ссылке. Украинцы, которые находятся в городе Клуж-Напока, могут получить бесплатные билеты на матч. Для этого необходимо обратиться в билетную кассу футбольного клуба по адресу 11 October Street и показать любой документ, удостоверяющий украинское гражданство.

Как и на открытии благотворительных матчей в Варшаве, кроме футболистов, участниками события в Клуж-Напока станут украинские артистки, известные на весь мир, Руслана, Юлия Санина (The Hardkiss), Екатерина Павленко (Go_A) и DOROFEEVA. Зрителей будет ждать 10-минутный mash-up из культовых песен артистов и композиций, ставших символом украинского противостояния.

Участниками художественного перфоманса станут и гости стадиона — украинские женщины, бабушки и дети, которые из-за войны вынуждены были временно покинуть свой дом и которых теперь приютила Румыния.

Руслана – легендарная украинская певица, продюсер, автор песен, общественный голос Майдана и Амбасадор Чистой Энергии в мире. В 2004 году она с песней "Wild Dances" одержала первую для Украины победу на ПК "Евровидение", а за альбом "Wild Dances" получила награду "World Music Awards", в рамках которой впервые была введена номинация "World Best Selling Ukrainian Artist". На стадионе в Клуж-Напоке Руслана исполнит упомянутую знаковую для всей Украины композицию Wild Dances.

Юлия Санина — фронтвумен группы The Hardkiss, сонграйтер, блоггер и настоящая рок-дива. Входит в список "100 наиболее успешных женщин Украины" и "35 самых ярких представителей отечественной культуры, которые преуспели до 35 лет" по версии журнала "НВ". В составе группы The Hardkiss многократно становилась лауреаткой и номинанткой украинских национальных музыкальных премий "Золотая Жар-Птица", YUNA, M1 Music Awards. Юлия исполнит композицию "Коханці", один из самых популярных хитов группы, адаптировав текст к реалиям.

Екатерина Павленко – солистка электро-фольк группы Go_A, представлявших Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021". Выступление артистов заняло 5 место в финале и 1 место в мировом чарте "Spotify Top Viral". Во время выступления на стадионе солистка Go_A будет обращаться к зрителям и футбольным фанатам с уже легендарным треком "Шум", входящим в топ самых популярных мировых чартов.

 DOROFEEVA — украинская певица, тренер "Голоса країни", блоггер и автор песен. Завоевала популярность в составе группы "Время и стекло", где неоднократно становилась лауреаткой и номинанткой украинских национальных музыкальных премий "Золотая Жар-Птица", YUNA, M1 Music Awards. За первый год сольной карьеры стала настоящей digital-сенсацией Украины, ее песни возглавляют главные чарты и набирают рекордные прослушивания на цифровых площадках. По итогам 2021 года вошло в 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". DOROFEEVA споет легендарную стрелковую песню "Ой в лугу красная калина", которая является символом украинского сопротивления и героизма в войне с РФ.

Организацией выступлений занимается команда Big Entertainment shows 1+1, режиссерами мероприятия являются TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов. Все финансовые расходы внутри проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".

Комментировать матч для украинских зрителей будут Игорь Цыганик и Роман Бебех.

На специальном сайте события есть расписание следующих благотворительных матчей "Динамо" и вся подробная информация о запланированных мероприятиях.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine – футбольный клуб "Динамо" и один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики и Министерства социальной политики Украины.

Основные месседжи проекта — #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine, #UnitedWithUkraine.