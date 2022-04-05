Match for peace #StopWarInUkraine: "Динамо" проведет ряд благотворительных футбольных матчей с перформансами украинских артистов

Чемпион Украины планирует сыграть четыре товарищеских матча.

Начиная с 12 апреля, украинский футбольный клуб "Динамо" проведет ряд благотворительных футбольных матчей с разными европейскими командами. Серию игр под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine начнет поединок с польской "Легией", который пройдет в Варшаве на стадионе Stadion Legii во вторник, 12 апреля, в 21:30 по киевскому времени. Будет транслировать матч телеканал 2+2, входящий в состав 1+1 media.

Также запланированы еще три товарищеских матча в европейских странах, детали станут известны впоследствии.

Организаторы — "Динамо" и 1+1 media — рассказывают, что матчи будут благотворительными, а вырученные в рамках мероприятий средства будут направлены на решение острых гуманитарных проблем, вызванных полномасштабной войной России в Украине.

"Благодаря поддержке руководства нашего государства, "Динамо" воплощает международную благотворительную миссию — серию товарищеских игр с топ-клубами Европы. В течение апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи "Динамо" с ведущими клубами Европы. Их цель — информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором", — комментируют в "Динамо".

Кроме игр команд, зрителей будет ждать перфоманс от лучших украинских артисток, которые будут выступать непосредственно на футбольных аренах. Организацией выступлений занимается команда Big Entertainment shows 1+1, режиссерами мероприятия являются TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

"Задача медиа сейчас — не только информировать о событиях в Украине, но и делать все возможное, чтобы не дать Украине исчезнуть из повестки дня в мире. Мы это делаем и будем делать благодаря диалогу с международным сообществом, диаспорами, сотнями тысяч обычных людей. перфоманс, который мы готовим — еще один способ достучаться до людей и напомнить о нашей боли, напомнить о многочисленных страданиях нашего народа и о шагах, которые необходимо предпринять для нашей победы", — рассказывают в 1+1 media.

Предварительно свое участие в перформансе во время футбольных матчей подтвердили Тина Кароль, Go-A, Юлия Санина и DOROFEEVA.

Трансляция игр Match for peace #StopWarInUkraine в Украине будет проходить на телеканалах 2+2, 1+1 International и Динамо Киев TV, платформах онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, а также на Digital-площадках 1+1 media и "Динамо" ": YouTube-каналах FootballHub, "Динамо" и т.д.

Комментировать матчи для украинских зрителей Игорь Цыганик — украинский спортивный журналист и комментатор.

Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел и Министерства культуры Украины.