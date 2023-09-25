Матч грандов чемпионата Нидерландов завершили досрочно: что случилось (видео)

Встреча "Аякса" и "Фейеноорда" не была доиграна из-за поведения фанатов хозяев.
Центральный матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Фейеноордом" завершился досрочно.
Уже к 37-й минуте поединка роттердамцы забили в ворота амстердамского клуба три безответных гола. Дубль оформил Сантьяго Хименес. Еще один мяч записал в свой актив Игорь Пайшан.
После этого болельщики "Аякса" с трибун начали забрасывать поле файерами и дымовыми шашками. Арбитр приостановил игру на некоторое время, а команды отправились в раздевалки.
Позже матч возобновился, но на 55-й минуте из-за действий фанатов амстердамской команды при счете 0:3 в пользу "Фейеноорда" матч был остановлен окончательно из соображений безопасности.
Играть будет been stopped в матче между Ajax and Feyenoord as fans throwing flares onto pitch.— Get Belgian & Dutch Football News (@GBeNeFN) September 24, 2023
Ajax является текущий 3-0 down with 55 minutes played.
( @DutchLeagues ) pic.twitter.com/nJOijhqUdc
Отметим, что "Аякс" провально начал новый сезон чемпионата Нидерландов, набрав только 5 очков после 4 сыгранных матчей, и сейчас занимает 14-е место. Прошлую кампанию амстердамцы завершили на третьей позиции, не сумев пробиться в Лигу чемпионов.
"Фейеноорд" с 11 баллами после пяти поединков располагается на четвертой строчке в Эредивизи. В прошлом сезоне роттердамский клуб впервые за последние шесть лет стал чемпионом Нидерландов.
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