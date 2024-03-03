Матч Ла Лиги "Валенсия" – "Реал" закончился громким скандалом из-за незасчитанного гола (видео)

"Сливочные" забили победный мяч, но за мгновение до этого арбитр дал финальный свисток.

Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука и мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина завершился большим скандалом.

Команды разошлись боевой ничьей со счетом 2:2, а один из голов "летучих мышей" забил Яремчук. Правда, на последних секундах встречи "сливочные" были близки к тому, чтобы вырвать победу, но из-за спорного решения арбитра должны были довольствоваться ничьей.

На 90+9-й минуте, когда команды уже переиграли семь компенсированных минут, полузащитник "Реала" Джуд Беллингем забил победный гол, головой замкнув навес Браима Диаса. Однако за мгновение до удара англичанина главный рефери матча Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток, поэтому взятие ворот не было засчитано.

Jude Bellingham referee Gil Manzano: “Это битва, ball is in air. What the f*ck is that.”



The referee sent him off. #ValenciaRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/WvblAZFqEA Опубликовано в Bolarinwa Olajide (@iambolar) . March 3, 2024

Игроки "Реала", среди которых был и Лунин, мгновенно устремились к арбитру высказывать свои претензии. В итоге за споры с рефери Беллингем получил прямую красную карточку, а форвард мадридцев Хоселу – желтую.

Jude Bellingham verbally abusing officials a інших footballers при огнедышащем разрешении нуждаются в том, чтобы говорить об этом. Это embarrassing he gets applauded Real Madrid Fans.



Mason Greenwood должна быть подвергнута Лиге до дел с этим simpat. pic.twitter.com/dEk5HSsWg7 — Jacob (@UtdJacobi) 3 марта 2024

В протоколе по итогам игры арбитр отметил, что Беллингем кричал в его сторону "Это долбаный гол". В то же время "Реал" собирается обжаловать красную карточку Джуда. По мнению мадридского клуба, англичанин не оскорблял арбитра.

После завершения матча главный тренер "Реала" Карло Анчелотти признался, что подобный эпизод произошел впервые в его карьере.

"Говорить особенно не о чем, это что-то беспрецедентное. Мы выиграли подбор, владели мячом, и игра должна была закончиться тогда, когда мячом завладела бы "Валенсия". Я впервые с таким сталкиваюсь, больше нечего добавить", – цитирует Анчелотти AS.

В то же время наставник "летучих мышей" Рубен Бараха был менее категоричен.

"Я видел это четко, я видел, как арбитр свистнул перед тем, как была подача. Он также дал им 5 минут в первом тайме, во время которых "Реал" забил нам. Так решил арбитр, и больше нечего сказать", – сказал Бараха.

После этого матча "Реал" (66 очков) лидирует в Ла Лиге, опережая на 7 баллов "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая сыграла на один поединок меньше. "Валенсия" (37 пунктов) занимает девятую позицию.

В следующем туре испанского чемпионата "сливочные" 10 марта примут "Сельту", а подопечные Барахи днем ранее дома встретятся с "Хетафе".

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